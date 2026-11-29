伊朗表示，国际原子能机构不能要求检查面临袭击威胁或已遭打击的伊朗核设施，除非该机构同时谴责此类军事行动。伊朗原子能组织负责人穆罕默德·埃斯拉米作出上述表示，据《耶路撒冷邮报》报道。

埃斯拉米称，伊朗所有核设施都处于国际原子能机构的监督之下。他还声称，由于面临来自美国和以色列的打击威胁，该国开始建设地下设施。

情报改革

同一天，伊朗议会议长穆罕默德·巴盖尔·卡利巴夫表示，伊朗最高领袖阿亚图拉穆杰塔巴·哈梅内伊已下令改革该国情报体系。据他称，此举发生在近年来的一系列事件之后，这些事件暴露出德黑兰安全和情报体系存在重大漏洞。

卡利巴夫表示，在有关重组该部门的立法经宪法监护委员会审议后，政府不应拖延任命常任情报部长。前情报部长埃斯梅尔·哈提卜于3月18日在以色列的一次打击中身亡，其继任者至今尚未任命。

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候选人要求

伊朗议员批准了改革该部法案的总体条款，并开始审议其中的具体规定。改革内容包括扩大情报部长职位候选人的范围。

具体而言，候选人不仅可以是宗教人士，也可以是拥有硕士学位、具备情报领域经验和专业知识，并在中层或高级管理职位上任职至少10年的平民。具备伊智提哈德资格的人士也可以成为候选人——伊智提哈德指独立的伊斯兰法律解释。

文章指出，以色列情报机构对伊朗的渗透尤其体现在：2020年伊朗核科学家穆赫辛·法赫里扎德遇害，以及2024年哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚在德黑兰死亡。据该报报道，在2025年6月的12天战争期间，以色列特工还在伊朗协助发现防空系统、导弹发射装置和高级军事指挥官。

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