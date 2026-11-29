Іран заявив, що Міжнародне агентство з атомної енергії не може вимагати інспекцій іранських ядерних об’єктів, які перебувають під загрозою атак або зазнали ударів, якщо водночас не засуджує такі військові дії. Про це глава Організації з атомної енергії Ірану Мохаммад Есламі заявив, як повідомляє Jerusalem Post.

За словами Есламі, всі ядерні об’єкти Ірану перебували під наглядом МАГАТЕ. Він також стверджував, що країна почала будувати підземні об’єкти через загрозу ударів з боку США та Ізраїлю.

Реформування розвідки

Того ж дня спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф заявив, що верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї наказав реформувати систему розвідки країни. За його словами, це сталося після інцидентів останніх років, які виявили значні прогалини в системі безпеки та розвідки Тегерана.

Галібаф заявив, що уряд не повинен зволікати з призначенням постійного міністра розвідки після того, як законодавство про реорганізацію відомства пройде розгляд у Раді вартових. Попередній міністр розвідки Есмаїл Хатіб загинув внаслідок ізраїльського удару 18 березня, а наступника йому досі не призначили.

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Вимоги до кандидатів

Іранські депутати схвалили загальні положення законопроєкту про реформування міністерства та почали розглядати його окремі норми. Серед змін — розширення кола претендентів на посаду міністра розвідки.

Зокрема, кандидатами можуть бути не лише релігійні діячі, а й цивільні особи з магістерським ступенем, досвідом і фаховими знаннями у сфері розвідки та щонайменше 10-річним стажем на посадах середньої або вищої управлінської ланки. Також кандидатами можуть бути особи, які мають кваліфікацію в іджтихаді — незалежному ісламському правовому тлумаченні.

У матеріалі зазначається, що проникнення ізраїльської розвідки в Іран засвідчили, зокрема, вбивство іранського науковця-ядерника Мохсена Фахрізаде у 2020 році та загибель лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані у 2024 році. За даними видання, під час 12-денної війни в червні 2025 року ізраїльські оперативники в Ірані також допомагали виявляти засоби протиповітряної оборони, пускові установки ракет і високопоставлених військових командирів.

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