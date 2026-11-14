Tesla открыла заказы на Cybercab для личного использования, однако приобрести автомобиль смогут лишь выбранные компанией клиенты. Стоимость модели составит 29 990 долларов, а для ее эксплуатации потребуется подписка на автономное вождение за 299 долларов в месяц, сообщает InsideEVs.

Продажи для избранных покупателей

Компания сообщила в своем аккаунте Robotaxi в социальной сети X, что некоторым клиентам уже отправляют приглашения приобрести Cybercab для личного пользования. Tesla не уточнила, когда или станут ли продажи доступны более широкому кругу покупателей.

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Подписка и зоны работы

У Cybercab нет рулевого колеса. По данным Tesla, это будет самый дешевый автомобиль компании. В то же время модель будет работать не по всей стране, а только в «поддерживаемых зонах обслуживания». Tesla также заявила, что первые поставки Cybercab клиентам для личного использования могут начаться уже в следующем месяце.

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