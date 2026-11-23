Биткоин в воскресенье прервал рекордную 18-дневную серию более низких дневных ценовых максимумов: криптовалюта поднялась до $61 500, превысив субботний максимум в $60 800. Это может быть ранним признаком ослабления давления продавцов, сообщает CoinDesk.

Что изменилось на рынке

До этого в течение 17 дней максимальная цена каждого следующего дня была ниже максимума предыдущего. В техническом анализе такую последовательность называют более низкими максимумами: после значительного пика цена формирует промежуточные вершины, каждая из которых не достигает уровня предыдущей.

Новый дневной максимум выше предыдущего трейдеры рассматривают как первое структурное изменение, которое может свидетельствовать об утрате продавцами контроля над движением цены. В то же время издание подчеркивает, что это лишь предварительный сигнал, а не подтверждение нового восходящего тренда.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Динамика ноября

За выходные биткоин опускался до $55 106 — на 37% ниже сентябрьского пика. С начала ноября криптовалюта потеряла 21% и движется к худшему месячному результату с июня 2022 года.

В воскресенье также был зафиксирован более высокий дневной минимум по сравнению с субботой, что добавило веса оценке возможного истощения продавцов. Однако восстановление устойчивого роста, по оценке CoinDesk, будет зависеть от притока средств на рынок цифровых активов через спотовые ETF и стейблкоины. Если отток капитала сохранится, спад может углубиться. На рыночные потоки на этой неделе также могут повлиять данные США по индексу PCE — показателю инфляции, на который ориентируется Федеральная резервная система.

Читай нас в