比特币周日打破了创纪录的连续18天日内价格高点走低的局面：该加密货币升至61,500美元，超过了周六60,800美元的高点。CoinDesk报道称，这可能是卖方压力减弱的早期迹象。

市场发生了什么变化

在此之前，连续17天中，每个后续交易日的最高价格都低于前一日的高点。在技术分析中，这种序列被称为“更低的高点”：在出现显著峰值后，价格形成中间高点，而每一个都未能达到前一个的水平。

交易员将高于前一日的新日内高点视为首次结构性变化，这可能表明卖方正在失去对价格走势的控制。不过，该媒体强调，这只是初步信号，而非确认新的上升趋势。

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11月走势

周末期间，比特币一度跌至55,106美元，比9月峰值低37%。自11月初以来，该加密货币已下跌21%，正走向自2022年6月以来最差的月度表现。

周日还录得高于周六的日内低点，这为卖方可能耗尽的判断增添了依据。然而，CoinDesk认为，持续上涨的恢复将取决于通过现货ETF和稳定币流入数字资产市场的资金。如果资本外流持续，下跌可能加深。美国PCE指数数据——美联储关注的通胀指标——也可能在本周影响市场资金流。

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