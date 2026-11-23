天文学家在距地球28光年处发现了三星系统Welopō'ai。该系统由一颗暗弱的红矮星和两颗白矮星组成——白矮星是已结束活跃存在阶段的恒星留下的致密遗迹。正如Space.com报道，至少在100光年范围内尚未发现类似系统。

在搜寻行星时发现

由蒙特利尔大学特罗蒂耶系外行星研究所的艾蒂安·阿蒂戈领导的团队，最初是在这颗红矮星周围搜寻行星。为此，他们使用了位于莫纳克亚山的加拿大-法国-夏威夷望远镜上的SPIRou光谱偏振仪，该仪器能够记录恒星在伴随天体引力作用下产生的振荡。

该仪器记录到一个对应于约16公里/秒径向速度的信号。这排除了该天体属于行星的可能性。随后，利用夏威夷八米口径的双子星北望远镜进行的观测表明，这颗红矮星的近距离伴星是一颗白矮星。

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精确质量与演化之谜

红矮星与发现的白矮星之间的距离约为4.6个天文单位，比木星到太阳的距离更小。这使得研究人员能够以小于1%的误差测量它们的质量：红矮星的质量为太阳质量的42%，附近白矮星的质量为62%。

较远的白矮星距内侧双星约129.3个天文单位，公转周期约为一千年。科学家认为，该系统可能对检验恒星演化模型具有重要意义。同时，其构型仍然令人费解：白矮星的前身恒星必须经历红巨星阶段，研究人员估计，这可能会使红矮星的轨道失稳。对三个天体之间引力相互作用的进一步测量应有助于重建该系统的历史。

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