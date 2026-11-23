Astronomowie odkryli potrójny układ gwiezdny Welopō'ai, znajdujący się 28 lat świetlnych od Ziemi. W jego skład wchodzą słaby czerwony karzeł i dwa białe karły — zwarte pozostałości gwiazd, które zakończyły aktywną fazę swojego istnienia. Jak podaje Space.com, podobnych układów nie znaleziono przynajmniej w promieniu 100 lat świetlnych.

Odkrycie podczas poszukiwań planet

Zespół kierowany przez Étienne'a Artigau z Trottier Institute for Research on Exoplanets na Université de Montréal początkowo poszukiwał planet wokół czerwonego karła. W tym celu wykorzystano spektropolarymetr SPIRou na teleskopie Canada–France–Hawaii na Mauna Kea, który rejestruje drgania gwiazdy wywołane grawitacją obiektu towarzyszącego.

Urządzenie zarejestrowało sygnał odpowiadający prędkości radialnej wynoszącej około 16 km/s. Wykluczało to planetarną naturę obiektu. Dalsze obserwacje za pomocą ośmiometrowego teleskopu Gemini North na Hawajach pozwoliły ustalić, że bliskim towarzyszem czerwonego karła jest biały karzeł.

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Precyzyjne masy i zagadka ewolucji

Odległość między czerwonym karłem a wykrytym białym karłem wynosi około 4,6 jednostki astronomicznej, czyli mniej niż odległość między Jowiszem a Słońcem. Umożliwiło to zmierzenie ich mas z błędem mniejszym niż 1%: masa czerwonego karła wynosi 42% masy Słońca, a bliskiego białego karła — 62%.

Odległy biały karzeł znajduje się około 129,3 jednostki astronomicznej od wewnętrznej pary i wykonuje pełny obieg w około tysiąc lat. Naukowcy uważają, że układ może być ważny dla testowania modeli ewolucji gwiazd. Jednocześnie jego konfiguracja pozostaje niewyjaśniona: gwiazdy będące poprzednikami białych karłów musiały przejść przez etap czerwonych olbrzymów, co według badaczy mogło zdestabilizować orbitę czerwonego karła. Dalsze pomiary oddziaływania grawitacyjnego trzech obiektów powinny pomóc odtworzyć historię układu.

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