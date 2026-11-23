Астрономы нашли тройную звёздную систему в 28 световых годах — Space.com
Астрономы обнаружили тройную звёздную систему Welopō'ai в 28 световых годах от Земли. В её состав входят тусклый красный карлик и два белых карлика — компактные остатки звёзд, завершивших активную фазу своего существования. Как сообщает Space.com, подобных систем не нашли по меньшей мере в пределах 100 световых лет.
Находка во время поиска планет
Команда под руководством Этьена Артиго из Института исследований экзопланет Троттье при Монреальском университете сначала искала планеты у красного карлика. Для этого на телескопе Canada–France–Hawaii на Мауна-Кеа применили спектрополяриметр SPIRou, который фиксирует колебания звезды под воздействием гравитации объекта-компаньона.
Прибор зафиксировал сигнал, соответствовавший радиальной скорости около 16 км/с. Это исключало планетарную природу объекта. Дальнейшие наблюдения с помощью восьмиметрового телескопа Gemini North на Гавайях позволили установить, что близким компаньоном красного карлика является белый карлик.
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Точные массы и загадка эволюции
Расстояние между красным карликом и обнаруженным белым карликом составляет около 4,6 астрономической единицы, то есть меньше расстояния от Юпитера до Солнца. Это позволило измерить их массы с погрешностью менее 1%: масса красного карлика составляет 42% массы Солнца, а близкого белого карлика — 62%.
Далёкий белый карлик расположен примерно в 129,3 астрономической единицы от внутренней пары и совершает оборот приблизительно за тысячу лет. Учёные считают, что система может быть важна для проверки моделей звёздной эволюции. В то же время её конфигурация остаётся непонятной: звёзды-предшественники белых карликов должны были пройти стадию красных гигантов, что, по оценке исследователей, могло дестабилизировать орбиту красного карлика. Дальнейшие измерения гравитационного взаимодействия трёх объектов должны помочь восстановить историю системы.