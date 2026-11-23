Біткоїн у неділю перервав рекордну 18-денну серію нижчих денних максимумів ціни: криптовалюта піднялася до $61 500, перевищивши суботній максимум у $60 800. Це може бути ранньою ознакою послаблення тиску продавців, повідомляє CoinDesk.

Що змінилося на ринку

Перед цим упродовж 17 днів максимальна ціна кожного наступного дня була нижчою за максимум попереднього. У технічному аналізі таку послідовність називають нижчими максимумами: після значного піку ціна формує проміжні вершини, кожна з яких не сягає рівня попередньої.

Новий денний максимум, вищий за попередній, трейдери розглядають як першу структурну зміну, що може свідчити про втрату продавцями контролю над рухом ціни. Водночас видання наголошує, що це лише попередній сигнал, а не підтвердження нового висхідного тренду.

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Динаміка листопада

За вихідні біткоїн опускався до $55 106 — на 37% нижче за вересневий пік. Від початку листопада криптовалюта втратила 21% і прямує до найгіршого місячного результату з червня 2022 року.

У неділю також зафіксували вищий денний мінімум порівняно із суботою, що додало ваги оцінці про можливе виснаження продавців. Однак відновлення стійкого зростання, за оцінкою CoinDesk, залежатиме від припливу коштів на ринок цифрових активів через спотові ETF та стейблкоїни. Якщо відплив капіталу збережеться, спад може поглибитися. На ринкові потоки цього тижня також можуть вплинути дані США щодо індексу PCE — показника інфляції, на який орієнтується Федеральна резервна система.

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