Bitcoin w niedzielę przerwał rekordową 18-dniową serię niższych dziennych szczytów cenowych: kryptowaluta wzrosła do 61 500 dolarów, przekraczając sobotni szczyt na poziomie 60 800 dolarów. Może to być wczesny sygnał słabnięcia presji sprzedażowej, informuje CoinDesk.

Co zmieniło się na rynku

Wcześniej przez 17 dni maksymalna cena każdego kolejnego dnia była niższa od maksimum dnia poprzedniego. W analizie technicznej taką sekwencję nazywa się niższymi szczytami: po znaczącym maksimum cena tworzy pośrednie szczyty, z których każdy nie osiąga poziomu poprzedniego.

Nowy dzienny szczyt wyższy od poprzedniego traderzy uznają za pierwszą zmianę strukturalną, która może wskazywać, że sprzedający tracą kontrolę nad ruchem ceny. Jednocześnie publikacja podkreśla, że jest to jedynie wstępny sygnał, a nie potwierdzenie nowego trendu wzrostowego.

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Dynamika w listopadzie

W weekend bitcoin spadł do 55 106 dolarów — o 37% poniżej wrześniowego szczytu. Od początku listopada kryptowaluta straciła 21% i zmierza do najgorszego miesięcznego wyniku od czerwca 2022 roku.

W niedzielę odnotowano także wyższe dzienne minimum niż w sobotę, co wzmocniło ocenę możliwego wyczerpania sprzedających. Jednak, według CoinDesk, powrót do trwałego wzrostu będzie zależał od napływu środków na rynek aktywów cyfrowych poprzez spotowe ETF-y i stablecoiny. Jeśli odpływ kapitału się utrzyma, spadek może się pogłębić. Na przepływy rynkowe w tym tygodniu mogą również wpłynąć dane z USA dotyczące indeksu PCE — wskaźnika inflacji, na który orientuje się Rezerwa Federalna.

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