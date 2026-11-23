В Куру, Французская Гвиана, запуск ракеты Ariane 6 с 36 спутниками группировки Amazon Leo перенесли из-за технической проблемы в системах наземного обеспечения. Ракета должна была стартовать 23 ноября с Европейского космодрома, однако обратный отсчёт был остановлен.

Обратный отсчёт остановили до отвода башни

Как сообщает Space.com, обратный отсчёт прекратили ещё до отвода мобильной стартовой башни. По данным Arianespace, ракета и её полезная нагрузка остаются в безопасном и стабильном состоянии.

Технические команды оценивают проблему. Следующая возможность для запуска появится не ранее 24 ноября. Новые дату и время старта ещё должны подтвердить.

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Развёртывание сети Amazon Leo

Amazon Leo — спутниковая группировка, которая будет работать на низкой околоземной орбите и конкурировать с интернет-сетью Starlink компании SpaceX. По данным издания, Starlink располагает более чем 11 тысячами действующих космических аппаратов.

Amazon планирует развернуть сеть из более чем 3 200 спутников, из которых на орбиту уже выведено около 400. Ещё 40 аппаратов были потеряны 15 ноября после того, как ракета Vulcan Centaur компании United Launch Alliance столкнулась с проблемой вскоре после старта.

Эта миссия должна стать четвёртым запуском спутников Amazon Leo ракетой Ariane 6 после полётов в феврале, апреле и июне этого года. Ariane 6 является преемницей тяжёлой ракеты Ariane 5 и дебютировала в июле 2024 года.

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