У Куру, Французька Гвіана, запуск ракети Ariane 6 із 36 супутниками угруповання Amazon Leo перенесли через технічну проблему в системах наземного забезпечення. Ракета мала стартувати 23 листопада з Європейського космодрому, однак відлік зупинили.

Відлік зупинили до відведення вежі

Як повідомляє Space.com, відлік припинили ще до відведення мобільної стартової вежі. За даними Arianespace, ракета та її корисне навантаження залишаються в безпечному й стабільному стані.

Технічні команди оцінюють проблему. Наступна можливість для запуску буде не раніше 24 листопада. Нові дату та час старту ще мають підтвердити.

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Розгортання мережі Amazon Leo

Amazon Leo — супутникове угруповання, яке працюватиме на низькій навколоземній орбіті та конкуруватиме з інтернет-мережею Starlink компанії SpaceX. За даними видання, Starlink має понад 11 тисяч діючих космічних апаратів.

Amazon планує розгорнути мережу з понад 3 200 супутників, із яких на орбіту вже виведено приблизно 400. Ще 40 апаратів втратили 15 листопада після того, як ракета Vulcan Centaur компанії United Launch Alliance зазнала проблеми невдовзі після старту.

Ця місія має стати четвертим запуском супутників Amazon Leo ракетою Ariane 6 після польотів у лютому, квітні та червні цього року. Ariane 6 є наступницею важкої ракети Ariane 5 та дебютувала у липні 2024 року.

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