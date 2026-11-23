在法属圭亚那库鲁，搭载亚马逊Leo星座36颗卫星的Ariane 6火箭发射因地面保障系统出现技术问题而推迟。该火箭原定于11月23日从欧洲航天发射场起飞，但倒计时被叫停。

移动塔架撤离前倒计时被叫停

据Space.com报道，倒计时在移动发射塔架撤离前就已停止。Arianespace表示，火箭及其有效载荷仍处于安全稳定状态。

技术团队正在评估这一问题。下一次发射窗口最早将在11月24日。新的发射日期和时间尚待确认。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

亚马逊Leo网络的部署

Amazon Leo是一个将在近地轨道运行并与SpaceX公司的Starlink互联网网络竞争的卫星星座。据该媒体报道，Starlink拥有超过1.1万颗正在运行的航天器。

亚马逊计划部署由超过3,200颗卫星组成的网络，其中约400颗已被送入轨道。11月15日，联合发射联盟公司的Vulcan Centaur火箭在起飞后不久出现问题，另有40颗航天器损失。

继今年2月、4月和6月的飞行之后，此次任务将成为Ariane 6火箭第四次发射Amazon Leo卫星。Ariane 6是重型Ariane 5火箭的继任者，并于2024年7月首次飞行。

关注我们在