W Kourou w Gujanie Francuskiej start rakiety Ariane 6 z 36 satelitami konstelacji Amazon Leo przełożono z powodu problemu technicznego w systemach obsługi naziemnej. Rakieta miała wystartować 23 listopada z Europejskiego Portu Kosmicznego, jednak odliczanie zostało wstrzymane.

Odliczanie wstrzymano przed odsunięciem wieży

Jak informuje Space.com, odliczanie przerwano jeszcze przed odsunięciem mobilnej wieży startowej. Według Arianespace rakieta i jej ładunek użyteczny pozostają w bezpiecznym i stabilnym stanie.

Zespoły techniczne oceniają problem. Kolejna możliwość startu nastąpi nie wcześniej niż 24 listopada. Nowa data i godzina startu wymagają jeszcze potwierdzenia.

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Rozbudowa sieci Amazon Leo

Amazon Leo to konstelacja satelitarna, która będzie działać na niskiej orbicie okołoziemskiej i konkurować z siecią internetową Starlink firmy SpaceX. Według publikacji Starlink ma ponad 11 tysięcy działających statków kosmicznych.

Amazon planuje rozmieścić sieć liczącą ponad 3 200 satelitów, z których około 400 zostało już umieszczonych na orbicie. Kolejne 40 aparatów utracono 15 listopada po tym, jak rakieta Vulcan Centaur firmy United Launch Alliance napotkała problem wkrótce po starcie.

Misja ta ma być czwartym wyniesieniem satelitów Amazon Leo przez rakietę Ariane 6, po lotach w lutym, kwietniu i czerwcu tego roku. Ariane 6 jest następczynią ciężkiej rakiety Ariane 5 i zadebiutowała w lipcu 2024 roku.

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