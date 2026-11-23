Korea Południowa planuje zaostrzyć kontrolę nad transferami kryptowalut na zagraniczne giełdy i prywatne portfele, a także rozszerzyć uprawnienia regulatorów do tymczasowego blokowania rachunków powiązanych z podejrzeniami o przestępstwa finansowe. Przewodniczący Komisji Usług Finansowych Lee Won-geun oświadczył o tym podczas 20. Dnia Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w Korei Południowej, informuje CoinDesk.

Kontrola nad giełdami i portfelami

Regulatorzy zamierzają zaostrzyć wymogi dotyczące rejestracji i kontroli firm kryptowalutowych zgodnie ze zmianami w ustawie o informacji finansowej, przyjętymi w sierpniu. Szczególną uwagę planuje się poświęcić transakcjom z zagranicznymi giełdami uznawanymi za wysokiego ryzyka oraz osobistymi portfelami kryptowalutowymi, które umożliwiają przechowywanie aktywów poza regulowanymi platformami handlowymi.

W październiku władze zablokowały już dostęp do 27 niezarejestrowanych giełd kryptowalut, w tym KuCoin, BitMart i MEXC. Wcześniej regulatorzy ograniczali działanie ich aplikacji mobilnych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rozszerzenie blokowania rachunków

Lee Won-geun zaproponował również rozszerzenie systemu zawieszania transakcji, wprowadzonego 30 czerwca dla rachunków podejrzewanych o schematy phishingowe, na inne poważne przestępstwa finansowe. Wymaga to zmian legislacyjnych, dlatego nowe zasady nie weszły jeszcze w życie.

Według Komisji Usług Finansowych, od uruchomienia systemu do końca października instytucje finansowe tymczasowo zablokowały ponad 11 500 rachunków podejrzewanych o udział w oszustwach phishingowych. Regulator poinformował również, że liczba podejrzanych transakcji wzrosła z 13 tys. w 2005 roku do 1,33 mln w ubiegłym roku.

Władze dążą także do uzyskania większej ilości informacji o właścicielach spółek i trustów oraz do objęcia wymogami przeciwdziałania praniu pieniędzy prawników, księgowych i doradców podatkowych. Osobno, według Yonhap, FSC ma we wtorek przedstawić zarys proponowanej ustawy o podstawowych zasadach dla giełd kryptowalut, usług powierniczych i stablecoinów denominowanych w wonach.

Czytaj nas na