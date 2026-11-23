Audi udostępniło aplikację do pracy z Microsoft 365 w części samochodów z roku modelowego 2026 w 28 krajach europejskich, w tym w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Niderlandach i Wielkiej Brytanii. Kierowcy będą mogli za pomocą głosu pracować z pocztą Outlook, planować spotkania i dołączać do spotkań w Microsoft Teams, informuje Motor1.

Poczta i spotkania głosowo

Aplikacja Connected Work jest oferowana za pośrednictwem Audi Application Store. Asystent głosowy może tworzyć szkice e-maili, odczytywać na głos przychodzące wiadomości z czatów, planować wydarzenia w kalendarzu i łączyć użytkownika ze spotkaniem Teams. System tworzy również głosowy przegląd dnia pracy z informacjami o zaplanowanych wydarzeniach i wiadomościach.

Audi opracowało rozwiązanie wspólnie z Cerence AI i Microsoftem. Wykorzystuje ono technologie Microsoft Intune, Entra i Purview, które odpowiadają za weryfikację tożsamości, zarządzanie urządzeniami i przestrzeganie polityk korporacyjnych. Cerence AI nazwało Audi pierwszym producentem samochodów, który wspólnie z nią i Microsoftem stworzył Mobile Work Agent oparty na dużych modelach językowych.

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Modele i języki

Na początku funkcja jest przewidziana dla modeli Audi A5, Q5, A6, A6 e-tron, Q6 e-tron, Q7 i Q9 z roku modelowego 2026. Początkowo aplikacja będzie obsługiwać język niemiecki i angielski. Później Audi planuje dodać języki: duński, francuski, włoski, niderlandzki, polski i hiszpański.

Klienci będą mogli otrzymać usługę w pakiecie MMI experience pro lub kupić ją po dostarczeniu samochodu za pośrednictwem Audi Function Store. Następnie aplikację należy zainstalować z Audi Application Store.

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