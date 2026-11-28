Naukowcy w USA opracowali hydrożel, który podczas zginania i rozciągania wzmacnia się właśnie w miejscach największego obciążenia. Starszym autorem badania jest chemik Chengfeng Ke z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w St. Louis. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie Nature Materials informuje ScienceAlert.

Ruchome pierścienie molekularne

Nowy materiał jest hydrożelem — miękką, elastyczną substancją nasyconą wodą. Wytworzono go z cyklodekstryn i glikolu polietylenowego (PEG). Cyklodekstryny to cząsteczki cukru w kształcie pierścieni, otrzymywane ze skrobi, a PEG jest zdolny do zatrzymywania wody.

Struktura hydrożelu przypomina zabawkę z koralikami przesuwającymi się po drucie. Łańcuchy PEG tworzą podstawę, wzdłuż której mogą przemieszczać się pierścienie cyklodekstryny. Pod wpływem obciążenia pierścienie te opuszczają początkowe skupiska, rozprowadzają się w strefach naprężeń i czynią sieć polimerową bardziej uporządkowaną.

Jak twierdzi Ke, polimery w hydrożelu stają się bardziej jednorodne i zorganizowane, dlatego materiał wzmacnia się dokładnie tam, gdzie pojawia się obciążenie.

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Testy i właściwości

Aby sprawdzić właściwości materiału, hydrożel naniesiono na staw przypominający kolano i przeprowadzono 12 tysięcy cykli zginania. Podczas eksperymentu materiał znajdował się w oleju silikonowym, aby nie wysychał. Badacze ustalili, że sztywność, wytrzymałość na rozciąganie i odporność na pękanie wzrosły nawet dziesięciokrotnie, a moduł Younga w określonych warunkach zwiększył się ponad 20 razy.

Dodatkowe zastosowanie ultradźwięków podczas rozciągania zwiększało zdolność żelu do rozciągania i odporność na rozdarcie, ponieważ sprzyjało organizacji pierścieni cukrowych. W innej wersji materiału ze zwisającymi łańcuchami PEG hydrożel pod obciążeniem pobierał cyklodekstryny z roztworu chemicznego, naśladując wzmacnianie tkanek biologicznych.

Materiał można drukować na drukarce 3D. Jego strukturę można również zmienić za pomocą rozpuszczalnika, faktycznie „wymazując” wcześniejszą pamięć mechaniczną i ponownie dostosowując ją do innego rodzaju obciążeń. Autorzy rozważają możliwe zastosowania tego rozwiązania, w tym w implantach biomedycznych.

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