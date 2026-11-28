美国科学家研发出一种水凝胶，在弯曲和拉伸时会恰好在受力最大的部位增强。该研究的资深作者是圣路易斯华盛顿大学化学家Chengfeng Ke。ScienceAlert 报道了这项发表在《Nature Materials》期刊上的研究成果。

可移动的分子环

这种新材料是一种水凝胶，即一种富含水分的柔软、柔韧物质。它由环糊精和聚乙二醇（PEG）制成。环糊精是从淀粉中获得的环状糖分子，而PEG能够保水。

这种水凝胶的结构类似于珠子沿金属丝滑动的玩具。PEG链构成了基础，环糊精环能够沿其移动。在受力作用下，这些环会离开原先的聚集区域，重新分布到应力区域，使聚合物网络更加有序。

Ke表示，水凝胶中的聚合物变得更加均匀且更有组织，因此材料会恰好在出现载荷的地方增强。

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测试与特性

为检验其特性，研究人员将水凝胶涂覆在一个类似膝关节的关节上，并进行了1.2万次弯曲循环。实验期间，材料置于硅油中以防止干燥。研究人员发现，刚度、抗拉强度和抗断裂能力最高可提高十倍，而在特定条件下，杨氏模量增加超过20倍。

在拉伸过程中额外使用超声波，可提高凝胶的拉伸能力和抗撕裂性，因为这有助于糖环的有序排列。在另一种带有悬垂PEG链的材料版本中，水凝胶在受力时会从化学溶液中吸收环糊精，模拟生物组织的增强过程。

这种材料可以用3D打印机打印。其结构也可以借助溶剂改变，实际上能够“抹除”此前的机械记忆，并重新将其设定为适应另一种载荷类型。作者正在考虑这项研发成果的潜在应用，包括用于生物医学植入物。

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