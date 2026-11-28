Учёные в США разработали гидрогель, который при сгибании и растяжении укрепляется именно в местах наибольшей нагрузки. Старший автор исследования — химик Ченфэн Ке из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. О результатах работы, опубликованной в журнале Nature Materials, сообщает ScienceAlert.

Подвижные молекулярные кольца

Новый материал представляет собой гидрогель — мягкое гибкое вещество, насыщенное водой. Его изготовили из циклодекстринов и полиэтиленгликоля (PEG). Циклодекстрины — это кольцеобразные молекулы сахара, которые получают из крахмала, а PEG способен удерживать воду.

Структура гидрогеля напоминает игрушку с бусинами, скользящими по проволоке. Цепи PEG образуют основу, вдоль которой могут перемещаться кольца циклодекстрина. Под действием нагрузки эти кольца покидают первоначальные скопления, перераспределяются в зонах напряжения и делают полимерную сеть более упорядоченной.

По словам Ке, полимеры в гидрогеле становятся более однородными и организованными, поэтому материал укрепляется именно там, где возникает нагрузка.

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Испытания и свойства

Для проверки свойств гидрогель нанесли на коленоподобный сустав и провели 12 тысяч циклов сгибания. Во время эксперимента материал находился в силиконовом масле, чтобы не высыхать. Исследователи установили, что жёсткость, прочность на растяжение и устойчивость к разрушению увеличивались до десяти раз, а модуль Юнга при определённых условиях возрастал более чем в 20 раз.

Дополнительное применение ультразвука при растяжении повышало способность геля растягиваться и сопротивление разрыву, поскольку способствовало организации сахарных колец. В другой версии материала со свисающими цепями PEG гидрогель под нагрузкой забирал циклодекстрины из химического раствора, имитируя укрепление биологических тканей.

Материал можно печатать на 3D-принтере. Его структуру также можно изменить с помощью растворителя, фактически «стереть» прежнюю механическую память и вновь настроить её на другой тип нагрузок. Авторы рассматривают возможное применение разработки, в частности в биомедицинских имплантах.

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