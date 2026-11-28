Сборная Испании по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса, одержав досрочную победу над Великобританией со счётом 2:0 на арене BolognaFiere Arena в Болонье, Италия. В решающем матче турнира испанцы в воскресенье сыграют против действующих обладателей трофея — сборной Италии.

Как сообщает Cyprus Mail, третья ракетка мира Карлос Алькарас обыграл британца Артура Фери со счётом 6:2, 6:1. Эта победа обеспечила испанской команде недосягаемое преимущество в противостоянии.

Две победы Испании

Первое очко для Испании завоевал Рафаэль Ходар, победивший Кэмерона Норри — 6:2, 7:5. Алькарас играл свой матч с тейпом на правом колене и фиксирующей повязкой на левом бедре, однако Фери не смог навязать ему борьбу.

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Фери стал первой ракеткой Великобритании после выхода в полуфинал Уимблдона в июле. Алькарас, у которого семь титулов турниров Большого шлема, постарается привести Испанию к первому титулу в Кубке Дэвиса с 2019 года.

Завершение каденции капитана Великобритании

Поражение британской сборной стало последним для Леона Смита на посту капитана команды. Он покинет её после 16 лет работы.

В финале Испания получит шанс взять реванш у Италии за прошлогоднее поражение в решающем матче Кубка Дэвиса.

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