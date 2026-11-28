Збірна Іспанії з тенісу вийшла до фіналу Кубка Девіса, здобувши дострокову перемогу 2:0 над Великою Британією на арені BolognaFiere Arena в Болоньї, Італія. У вирішальному матчі турніру іспанці в неділю зіграють проти чинних володарів трофея — команди Італії.

Як повідомляє Cyprus Mail, третя ракетка світу Карлос Алькарас обіграв британця Артура Фері з рахунком 6:2, 6:1. Ця перемога забезпечила іспанській команді недосяжну перевагу в протистоянні.

Дві перемоги Іспанії

Перший бал для Іспанії здобув Рафаель Ходар, який переміг Кемерона Норрі — 6:2, 7:5. Алькарас у своєму матчі виступав із тейпом на правому коліні та фіксувальною пов’язкою на лівому стегні, однак Фері не зміг нав’язати йому боротьбу.

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Фері став першою ракеткою Великої Британії після виходу до півфіналу Вімблдону в липні. Алькарас, який має сім титулів турнірів Великого шолома, намагатиметься привести Іспанію до першого титулу в Кубку Девіса з 2019 року.

Завершення каденції капітана Британії

Поразка британської збірної стала останньою для Леона Сміта на посаді капітана команди. Він залишить її після 16 років роботи.

У фіналі Іспанія матиме шанс взяти реванш в Італії за торішню поразку у вирішальному матчі Кубка Девіса.

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