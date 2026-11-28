Reprezentacja Hiszpanii w tenisie awansowała do finału Pucharu Davisa po przedwczesnym zwycięstwie 2:0 nad Wielką Brytanią na BolognaFiere Arena w Bolonii we Włoszech. W decydującym meczu turnieju Hiszpanie zagrają w niedzielę z aktualnymi posiadaczami trofeum — reprezentacją Włoch.

Jak informuje Cyprus Mail, trzeci tenisista świata Carlos Alcaraz pokonał Brytyjczyka Arthura Fery'ego 6:2, 6:1. To zwycięstwo zapewniło hiszpańskiej drużynie przewagę nie do odrobienia w rywalizacji.

Dwa zwycięstwa Hiszpanii

Pierwszy punkt dla Hiszpanii zdobył Rafael Jodar, który pokonał Camerona Norriego 6:2, 7:5. Alcaraz wystąpił w swoim meczu z taśmą na prawym kolanie i opatrunkiem stabilizującym na lewym udzie, jednak Fery nie zdołał nawiązać z nim walki.

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Fery został numerem jeden Wielkiej Brytanii po awansie do półfinału Wimbledonu w lipcu. Alcaraz, który ma siedem tytułów wielkoszlemowych, będzie próbował poprowadzić Hiszpanię do pierwszego tytułu w Pucharze Davisa od 2019 roku.

Koniec kadencji kapitana Wielkiej Brytanii

Porażka brytyjskiej reprezentacji była ostatnią dla Leona Smitha na stanowisku kapitana zespołu. Opuści on tę funkcję po 16 latach pracy.

W finale Hiszpania będzie miała szansę zrewanżować się Włochom za ubiegłoroczną porażkę w decydującym meczu Pucharu Davisa.

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