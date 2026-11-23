Audi已在28个欧洲国家的部分2026年款汽车中提供用于使用Microsoft 365的应用程序，其中包括德国、法国、意大利、西班牙、荷兰和英国。驾驶员将能够通过语音使用Outlook邮箱、安排会议并加入Microsoft Teams会议，Motor1报道。

通过语音处理邮件和会议

Connected Work应用程序通过Audi Application Store提供。语音助手可以创建邮件草稿、朗读来自聊天的传入消息、在日历中安排活动，并将用户接入Teams会议。该系统还会生成工作日的语音概览，其中包含有关计划活动和消息的数据。

Audi与Cerence AI和微软共同开发了这一解决方案。该方案采用Microsoft Intune、Entra和Purview技术，负责身份验证、设备管理以及遵守企业政策。Cerence AI称，Audi是首家与其及微软共同创建基于大型语言模型的Mobile Work Agent的汽车制造商。

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车型和语言

该功能在推出时适用于2026年款Audi A5、Q5、A6、A6 e-tron、Q6 e-tron、Q7和Q9车型。该应用程序最初将支持德语和英语。Audi计划随后增加丹麦语、法语、意大利语、荷兰语、波兰语和西班牙语。

客户可在MMI experience pro套餐中获得该服务，或在车辆交付后通过Audi Function Store购买。此后，需从Audi Application Store安装该应用程序。

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