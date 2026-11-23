Audi сделала приложение для работы с Microsoft 365 доступным в части автомобилей 2026 модельного года в 28 европейских странах, в том числе в Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландах и Великобритании. Водители смогут голосом работать с почтой Outlook, планировать встречи и присоединяться к встречам в Microsoft Teams, сообщает Motor1.

Почта и встречи голосом

Приложение Connected Work предлагается через Audi Application Store. Голосовой ассистент может создавать черновики писем, зачитывать входящие сообщения из чатов, назначать события в календаре и подключать пользователя к встрече Teams. Система также формирует голосовой обзор рабочего дня с данными о запланированных событиях и сообщениях.

Audi разрабатывала решение совместно с Cerence AI и Microsoft. Оно использует технологии Microsoft Intune, Entra и Purview, которые отвечают за проверку идентификации, управление устройствами и соблюдение корпоративных политик. Cerence AI назвала Audi первым автопроизводителем, который вместе с ней и Microsoft создал Mobile Work Agent на основе больших языковых моделей.

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Модели и языки

На старте функция предусмотрена для моделей Audi A5, Q5, A6, A6 e-tron, Q6 e-tron, Q7 и Q9 2026 модельного года. Сначала приложение будет поддерживать немецкий и английский языки. Позднее Audi планирует добавить датский, французский, итальянский, нидерландский, польский и испанский.

Клиенты смогут получить сервис в пакете MMI experience pro или приобрести его после поставки автомобиля через Audi Function Store. После этого приложение необходимо установить из Audi Application Store.

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