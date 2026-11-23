韩国计划加强对向境外交易所和私人钱包转移加密货币的监管，并扩大监管机构临时冻结与涉嫌金融犯罪有关账户的权限。金融服务委员会主席李元根在韩国第20届反洗钱日活动期间作出上述表示，CoinDesk报道。

对交易所和钱包的监管

监管机构打算根据8月通过的《金融信息法》修正案，收紧对加密货币公司的注册和检查要求。计划特别关注与被视为高风险的境外交易所进行的交易，以及允许将资产存储在受监管交易平台之外的个人加密货币钱包。

10月，当局已经封锁了27家未注册加密货币交易所的访问，其中包括KuCoin、BitMart和MEXC。在此之前，监管机构限制了其移动应用程序的运行。

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扩大账户冻结范围

李元根还提议将6月30日针对涉嫌参与网络钓鱼计划账户推出的交易暂停制度，扩大适用于其他严重金融犯罪。这需要进行立法修改，因此新规则尚未生效。

根据金融服务委员会的数据，从该制度启动到10月底，金融机构已临时冻结超过11,500个涉嫌参与网络钓鱼诈骗的账户。监管机构还表示，可疑交易数量从2005年的1.3万笔增至去年的133万笔。

当局还寻求获得更多有关公司和信托所有人的信息，并将反洗钱要求扩大至律师、会计师和税务顾问。另据韩联社报道，预计FSC将于周二概述一项拟议法律，该法律将为加密货币交易所、托管服务和以韩元计价的稳定币制定基本规则。

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