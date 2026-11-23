Южная Корея планирует усилить контроль за переводами криптовалют на зарубежные биржи и частные кошельки, а также расширить полномочия регуляторов по временному блокированию счетов, связанных с подозрениями в финансовых преступлениях. Об этом председатель Комиссии по финансовым услугам Ли Вон Гын заявил во время 20-го Дня борьбы с отмыванием денег в Южной Корее, сообщает CoinDesk.

Контроль за биржами и кошельками

Регуляторы намерены ужесточить требования к регистрации и проверкам криптовалютных компаний в соответствии с изменениями в законе о финансовой информации, принятыми в августе. Особое внимание планируется уделять операциям с зарубежными биржами, которые считаются высокорисковыми, и персональными криптокошельками, позволяющими хранить активы вне регулируемых торговых платформ.

В октябре власти уже заблокировали доступ к 27 незарегистрированным криптобиржам, среди которых KuCoin, BitMart и MEXC. До этого регуляторы ограничивали работу их мобильных приложений.

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Расширение блокирования счетов

Ли Вон Гын также предложил распространить систему приостановления операций, введенную 30 июня для счетов, подозреваемых в фишинговых схемах, на другие тяжкие финансовые преступления. Для этого необходимы законодательные изменения, поэтому новые правила еще не вступили в силу.

По данным Комиссии по финансовым услугам, с запуска системы до конца октября финансовые учреждения временно заблокировали более 11 500 счетов, подозреваемых в причастности к фишинговому мошенничеству. Регулятор также сообщил, что число подозрительных операций выросло с 13 тысяч в 2005 году до 1,33 млн в прошлом году.

Власти также стремятся получать больше информации о владельцах компаний и трастов и распространить требования по противодействию отмыванию денег на адвокатов, бухгалтеров и налоговых консультантов. Отдельно, по данным Yonhap, ожидается, что FSC во вторник представит проект закона об основных правилах для криптобирж, кастодиальных сервисов и стейблкоинов, номинированных в вонах.

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