SpaceX在得州进行星舰第15次测试飞行——CNBC

SpaceX在美国得克萨斯州进行了超重型火箭“星舰”的第15次测试飞行。该火箭于当地时间16时47分，即美国东部时间17时47分，从Starbase发射场升空。据CNBC报道，这是该公司首次尝试在发射台同时捕获Super Heavy助推器和火箭上级。

取消捕获助推器

飞行期间，SpaceX放弃了捕获并重复使用Super Heavy助推器的计划。该助推器被引导至海洋溅落。该公司于2023年开始进行星舰飞行测试。

发射前，美国联邦航空管理局向SpaceX发放了飞行许可。随后，该机构因通信问题宣布在全国范围内暂停航空交通，这些问题影响了多个空中交通管制中心。FAA一名代表告诉CNBC，这一限制未影响SpaceX的许可证。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

为发展星链而进行的发射

作为测试的一部分，SpaceX计划将一批新的Starlink v3卫星送入轨道。在此前一次星舰测试飞行中，该公司部署了26颗此类卫星，并计划在本次任务中再释放26颗。

根据SpaceX的数据，其低地球轨道星座目前已拥有超过1.1万颗活跃卫星。该公司估计，一枚星舰火箭能够将多达60颗Starlink v3卫星送入轨道——约为早期猎鹰9号火箭的20倍。星舰的发展对于SpaceX扩大星链卫星互联网的计划至关重要；星链目前是该公司主要收入来源。它也对未来向月球和火星运送货物及人员的任务至关重要。

因乌克兰Starshield服务受限而受到批评

与此同时，SpaceX因限制军用卫星互联网服务Starshield在乌克兰的运行而受到批评。总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，乌克兰军方再次在未获预警的情况下遭遇服务限制，妨碍了对俄罗斯联邦——侵略国——空袭的防御。据CNBC消息，类似的临时限制已于上个月实施。一些美国参议员谴责这些限制，并呼吁国会调查SpaceX的活动。

关注我们在