JLR确认将于2027年推出纯电Defender——Autocar

JLR确认，将于2027年在英国黑尔伍德工厂开始生产全新纯电Defender。这是一款更紧凑的车型，媒体将其称为Defender Sport，但制造商尚未披露其正式名称。JLR首席执行官P. B. Balaji在季度财务业绩发布会上公布了上市时间表，Autocar报道。

纯电版和混合动力版

Balaji表示，黑尔伍德工厂明年还将开始生产全新Range Rover GT。两款车型都将采用灵活的EMA平台。新Defender将提供纯电和混合动力版本，但到2027年底，只有纯电动车将准备好推出。

Balaji表示，混合动力总成的开发已经在进行中。这款车型被广泛称为Defender Sport，但JLR尚未正式确认这一名称。Autocar指出，Defender 80可能是备选名称之一，这将使这款新车与现有的Defender 90、110和130版本区别开来。

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独立的更紧凑车型

这款新车将是一款独立车型，而非现款Defender 90的电动改款。据Autocar消息，其车长可能略超过4.5米。该车的测试原型车已经在英国道路上被发现。

Defender和Discovery品牌董事总经理马克·卡梅伦表示，该车型的开发已取得很大进展。他承认，与现款Defender相比，电动车将电池布置在地板下的设计可能限制悬架行程和车轮铰接能力。与此同时，公司打算为这款新车保留显著的越野能力和全轮驱动，这可能意味着采用双电机布局。

黑尔伍德工厂目前生产Range Rover Evoque和Discovery Sport。为腾出产能生产Range Rover GT，Discovery Sport计划在未来几周内停产；Evoque则计划在2027年晚些时候逐步停产。新的紧凑型Defender将取代该工厂的Evoque。

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