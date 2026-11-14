Firma JLR potwierdziła, że w 2027 roku rozpocznie produkcję nowego elektrycznego Defendera w zakładzie w Halewood w Wielkiej Brytanii. Chodzi o bardziej kompaktowy model, który media nazywają Defender Sport, choć producent nie ujawnił jeszcze jego oficjalnej nazwy. O terminach rozpoczęcia produkcji poinformował dyrektor generalny JLR P. B. Balaji podczas prezentacji kwartalnych wyników finansowych, pisze Autocar.

Wersje elektryczna i hybrydowa

Według Balajiego w Halewood w przyszłym roku ruszy także produkcja nowego Range Rovera GT. Oba modele będą korzystać z elastycznej platformy EMA. Nowy Defender będzie oferowany w wersjach w pełni elektrycznej i hybrydowej, jednak do końca 2027 roku gotowy do wprowadzenia na rynek będzie tylko samochód elektryczny.

Jak powiedział Balaji, prace nad hybrydowym układem napędowym już trwają. Model jest powszechnie nazywany Defender Sport, jednak JLR oficjalnie nie potwierdziła tej nazwy. Autocar zauważa, że jedną z możliwych opcji może być Defender 80, co odróżniałoby nowość od obecnych wersji Defender 90, 110 i 130.

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Oddzielny, bardziej kompaktowy model

Nowość będzie odrębnym modelem, a nie elektryczną modyfikacją obecnego Defendera 90. Według Autocar jego długość może wynosić nieco ponad 4,5 metra. Testowe prototypy samochodu były już zauważane na drogach Wielkiej Brytanii.

Dyrektor zarządzający markami Defender i Discovery, Mark Cameron, oświadczył, że prace nad modelem znacznie się posunęły. Przyznał, że konstrukcja samochodu elektrycznego z baterią pod podłogą może ograniczyć skok zawieszenia i artykulację kół w porównaniu z obecnym Defenderem. Jednocześnie firma zamierza zachować w nowym modelu znaczne możliwości terenowe i napęd na wszystkie koła, co może oznaczać układ dwusilnikowy.

Zakład w Halewood produkuje obecnie Range Rovera Evoque i Discovery Sport. Produkcja Discovery Sport ma zostać zakończona w najbliższych tygodniach, aby zwolnić moce dla Range Rovera GT, natomiast Evoque ma być stopniowo wycofywany z produkcji później w 2027 roku. Nowy kompaktowy Defender ma zastąpić Evoque w zakładzie.

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