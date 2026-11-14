JLR подтвердила электрический Defender на 2027 год — Autocar

Компания JLR подтвердила, что в 2027 году начнет производство нового электрического Defender на заводе в Хейлвуде в Великобритании. Речь идет о более компактной модели, которую СМИ называют Defender Sport, хотя ее официальное название производитель пока не раскрыл. О сроках запуска сообщил генеральный директор JLR П. Б. Баладжи во время презентации квартальных финансовых результатов, пишет Autocar.

Электрическая и гибридная версии

По словам Баладжи, в Хейлвуде в следующем году также начнется производство нового Range Rover GT. Обе модели будут использовать гибкую платформу EMA. Новый Defender предложат в полностью электрической и гибридной версиях, однако к концу 2027 года к запуску будет готов только электромобиль.

Разработка гибридной силовой установки, по словам Баладжи, уже продолжается. Модель широко называют Defender Sport, однако JLR официально не подтвердила это название. Autocar отмечает, что одним из возможных вариантов может быть Defender 80, что отличало бы новинку от нынешних версий Defender 90, 110 и 130.

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Отдельная более компактная модель

Новинка станет отдельной моделью, а не электрической модификацией нынешнего Defender 90. По данным Autocar, ее длина может составить немногим более 4,5 метра. Тестовые прототипы автомобиля уже замечали на дорогах Великобритании.

Управляющий директор брендов Defender и Discovery Марк Кэмерон заявил, что разработка модели далеко продвинулась. Он признал, что компоновка электромобиля с батареей под полом может ограничить ход подвески и артикуляцию колес по сравнению с актуальным Defender. В то же время компания намерена сохранить для новинки значительные внедорожные возможности и полный привод, что может предполагать двухмоторную схему.

Завод в Хейлвуде сейчас выпускает Range Rover Evoque и Discovery Sport. Производство Discovery Sport планируют прекратить в ближайшие недели, чтобы освободить мощности для Range Rover GT, а Evoque должны постепенно снять с производства позднее в 2027 году. Новый компактный Defender должен заменить Evoque на предприятии.

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