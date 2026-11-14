SpaceX запустила Starship в 15-й тестовый полет в Техасе — CNBC

Компания SpaceX запустила в США, в Техасе, 15-й тестовый полет сверхтяжелой ракеты Starship. Старт со стартового комплекса Starbase состоялся в 16:47 по местному времени, или в 17:47 по восточному времени США. Как сообщает CNBC, это была первая попытка компании поймать на стартовой площадке как ускоритель Super Heavy, так и верхнюю ступень ракеты.

Перехват ускорителя отменили

Во время полета SpaceX отказалась от плана поймать и повторно использовать ускоритель Super Heavy. Его направили для приводнения в океане. Компания начала летные испытания Starship в 2023 году.

Перед запуском Федеральное авиационное управление США выдало SpaceX разрешение на полет. Позднее ведомство объявило общенациональную остановку авиадвижения из-за проблем со связью, затронувших несколько центров управления воздушным движением. Представитель FAA сообщил CNBC, что это ограничение не повлияло на лицензию SpaceX.

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Запуск для развития Starlink

В рамках испытания SpaceX планировала вывести на орбиту партию новых спутников Starlink v3. В предыдущем тестовом полете Starship компания вывела 26 таких спутников и планировала выпустить еще 26 в ходе нынешней миссии.

По данным SpaceX, ее группировка на низкой околоземной орбите уже насчитывает более 11 тысяч активных спутников. Одна ракета Starship, по оценке компании, сможет доставить на орбиту до 60 спутников Starlink v3 — примерно в 20 раз больше, чем ранние ракеты Falcon 9. Развитие Starship важно для планов SpaceX по расширению спутникового интернета Starlink, который сейчас является главным источником дохода компании, а также для будущих миссий по доставке грузов и людей на Луну и Марс.

Критика из-за Starshield в Украине

В то же время SpaceX подвергается критике из-за ограничений работы военного сервиса спутникового интернета Starshield в Украине. Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные вновь без предупреждения столкнулись с ограничениями сервиса, что помешало обороне от воздушных атак Российской Федерации — государства-агрессора. Подобные временные ограничения, по информации CNBC, уже применялись в прошлом месяце. Некоторые сенаторы США осудили эти ограничения и призвали Конгресс расследовать деятельность SpaceX.

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