SpaceX запустила Starship у 15-й тестовий політ у Техасі — CNBC

Компанія SpaceX запустила у США, в Техасі, 15-й тестовий політ надважкої ракети Starship. Старт зі стартового комплексу Starbase відбувся о 16:47 за місцевим часом, або о 17:47 за східним часом США. Як повідомляє CNBC, це була перша спроба компанії перехопити на стартовому майданчику як прискорювач Super Heavy, так і верхній ступінь ракети.

Перехоплення прискорювача скасували

Під час польоту SpaceX відмовилася від плану перехопити та повторно використати прискорювач Super Heavy. Його спрямували для приводнення в океані. Компанія розпочала льотні випробування Starship у 2023 році.

Перед запуском Федеральне авіаційне управління США видало SpaceX дозвіл на політ. Згодом відомство оголосило загальнонаціональну зупинку авіаруху через проблеми зі зв'язком, які торкнулися кількох центрів управління повітряним рухом. Представник FAA повідомив CNBC, що це обмеження не вплинуло на ліцензію SpaceX.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Запуск для розвитку Starlink

У межах випробування SpaceX планувала вивести на орбіту партію нових супутників Starlink v3. У попередньому тестовому польоті Starship компанія вивела 26 таких супутників і планувала випустити ще 26 під час нинішньої місії.

За даними SpaceX, її угруповання на низькій навколоземній орбіті вже налічує понад 11 тисяч активних супутників. Одна ракета Starship, за оцінкою компанії, зможе доправити на орбіту до 60 супутників Starlink v3 — приблизно у 20 разів більше, ніж ранні ракети Falcon 9. Розвиток Starship є важливим для планів SpaceX розширювати супутниковий інтернет Starlink, який нині є головним джерелом прибутку компанії, а також для майбутніх місій із доставлення вантажів і людей на Місяць та Марс.

Критика через Starshield в Україні

Водночас SpaceX зазнає критики через обмеження роботи військового сервісу супутникового інтернету Starshield в Україні. Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові знову без попередження зіткнулися з обмеженнями сервісу, що завадило обороні від повітряних атак Російської Федерації — держави-агресора. Подібні тимчасові обмеження, за інформацією CNBC, вже застосовували минулого місяця. Деякі сенатори США засудили ці обмеження та закликали Конгрес розслідувати діяльність SpaceX.

Читай нас у