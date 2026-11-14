W Izraelu dowódca Piątej Floty USA, wiceadmirał Curt Renshaw, zakończył wizytę, podczas której spotkał się z dowódcą izraelskiej marynarki wojennej, generałem majorem Eyalem Harelem, oraz najwyższym dowództwem floty. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na Siły Obronne Izraela.

Bezpieczeństwo żeglugi

Strony omówiły działania izraelskiej marynarki wojennej podczas działań bojowych na różnych kierunkach, koordynację między siłami morskimi oraz wymianę wiedzy technologicznej. Osobnymi tematami były wzmocnienie partnerstwa na rzecz utrzymania stabilności regionalnej i bezpieczeństwa szlaków morskich.

Wizyta odbyła się w warunkach wysokich napięć regionalnych wokół Iranu, w tym w sferze morskiej. Piąta Flota USA stacjonuje w Bahrajnie i odpowiada za Zatokę Perską oraz Morze Czerwone.

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Strategiczne szlaki

Amerykańscy wojskowi pracują nad zapewnieniem wolności żeglugi w strategicznie ważnych wąskich przejściach morskich, w tym w Cieśninie Ormuz, Cieśninie Bab al-Mandab i Kanale Sueskim. Szlaki te mają znaczenie również dla Izraela.

Według gazety izraelska marynarka wojenna działa także w rejonach Cieśniny Bab al-Mandab i Kanału Sueskiego. W ciągu ostatniego roku izraelscy marynarze przeprowadzili kilka ćwiczeń z Piątą Flotą USA, ćwicząc scenariusze walki na morzu, inspekcje statków oraz operacje poszukiwawczo-ratownicze na pełnym morzu.

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