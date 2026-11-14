Starship wyniósł na orbitę 26 satelitów Starlink V3 — Ars Technica

13 listopada SpaceX przeprowadziła ze Starbase w Teksasie w USA 15. lot testowy Starshipa i wyniosła na niską orbitę okołoziemską 26 satelitów Starlink V3. Był to drugi lot Starshipa na niską orbitę okołoziemską, informuje Ars Technica.

Satelity na orbicie

Pierwszy stopień oddzielił się od górnego stopnia nad Zatoką Meksykańską. Następnie górny stopień Starshipa uruchomił silniki Raptor i osiągnął nominalną orbitę.

Około 40 minut po starcie statek wypuścił 26 satelitów przez wąski właz w dolnej części pojazdu. Wszystkie satelity pomyślnie osiągnęły orbitę i mają za pomocą własnego ciągu ją podnieść. Ich panele słoneczne po pełnym rozłożeniu mają 60 metrów długości.

Pierwszy stopień nie wrócił do Starbase

Podczas powrotu pierwszy stopień nie został skierowany do kompleksu Starbase w celu przechwycenia przez wieżę startową. Z powodu nieokreślonego problemu pojazd otrzymał polecenie zmiany kursu w stronę Zatoki Meksykańskiej, gdzie eksplodował.

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SpaceX planowała odzyskać ten booster, odnowić go i wykorzystać ponownie. Firma wcześniej lądowała i ponownie wysyłała w lot boostery Starshipa, ale jeszcze nie zrobiła tego z najnowszą, trzecią wersją systemu.

Kolejnym etapem misji może być powrót górnego stopnia Starshipa do Starbase w sobotę, 14 listopada. W tym celu pojazd musi przejść kontrole na orbicie i podczas wejścia w atmosferę. Jeśli zakończą się one sukcesem, powrót planowano na około 15:15 czasu lokalnego w Teksasie, czyli 21:15 UTC. W przeciwnym razie statek może zostać zdeorbitowany nad oceanem.

Na potrzeby tego lotu SpaceX wprowadziła również zmiany w osłonie termicznej statku. Firma zainstalowała dodatkowe mechanizmy mocowania płytek w miejscach o największym ryzyku ich odpadania oraz zastosowała na znacznej części osłony termicznej wygięte płytki, które mają zmniejszać nagrzewanie w szczelinach między nimi.

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