Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że ograniczenia prędkości satelitarnego internetu Starshield utrzymują się wzdłuż całej linii frontu oraz na tymczasowo okupowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy. W wystąpieniu wideo nazwał to „bardzo złym sygnałem” i zaznaczył, że ograniczenia wpływają na zdolność Ukrainy do przeciwdziałania dronom.

Apel do władz USA

Jak informuje Der Spiegel, Zełenski polecił Ministerstwu Spraw Zagranicznych i Ministerstwu Obrony Ukrainy poruszyć tę kwestię we wszystkich amerykańskich instytucjach. Prezydent podkreślił, że tymczasowo okupowane terytoria są suwerennym terytorium Ukrainy. Według niego ograniczenia mogą również wysłać Rosji sygnał, że Stany Zjednoczone rzekomo zmieniają podejście do tych terytoriów. Kijów liczy na przywrócenie prędkości usługi.

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Ograniczenia odnotowano nie po raz pierwszy

Kilka dni wcześniej Zełenski już informował o ponownym wprowadzeniu ograniczeń, przede wszystkim nad tymczasowo okupowanymi częściami Ukrainy. Podobne obniżenie prędkości nastąpiło w połowie października. Podczas tego przypadku właściciel sieci Starlink Elon Musk oskarżył Kijów o wykorzystywanie cywilnego Starlinka do ataków dronami, co, według niego, narusza warunki korzystania z usługi.

Wojskowy internet satelitarny Starshield, również dostarczany przez firmę SpaceX, jest kontrolowany przez rząd USA. Armia ukraińska wykorzystuje internet oparty na Starlinku do łączności od początku pełnoskalowej inwazji Rosji — państwa-agresora — w lutym 2022 roku. Wyposażone w terminale drony powietrzne i nawodne są wykorzystywane do zdalnych ataków na cele na Morzu Czarnym oraz na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy.

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