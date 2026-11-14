总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，Starshield卫星互联网的网速限制仍覆盖整条前线以及被俄罗斯暂时占领的乌克兰领土。他在视频讲话中称这为“非常糟糕的信号”，并指出这些限制影响乌克兰应对无人机的能力。

向美国当局提出诉求

据《明镜》周刊报道，泽连斯基已指示乌克兰外交部和国防部在所有美国政府机构中提出这一问题。总统强调，暂时被占领的领土是乌克兰的主权领土。他表示，这些限制也可能向俄罗斯发出信号，即美国据称正在改变对这些领土的处理方式。基辅期待服务网速得到恢复。

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并非首次记录到限制

几天前，泽连斯基已报告再次实施限制，主要是在乌克兰暂时被占领的地区上空。类似的降速也曾发生在10月中旬。在那次事件中，Starlink网络所有者埃隆·马斯克指责基辅将民用Starlink用于无人机攻击，并称这违反了使用条款。

同样由SpaceX提供的军用卫星互联网Starshield由美国政府控制。自俄罗斯这个侵略国于2022年2月发动全面入侵以来，乌克兰军队一直使用基于Starlink的互联网进行通信。配备终端的空中和水面无人机被用于对黑海以及乌克兰暂时被占领领土内目标实施远程攻击。

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