联合国安全理事会经过八轮投票后，未能就秘书长安东尼奥·古特雷斯的继任者达成一致。其任期将于12月31日结束，联合国正在准备备用方案，以防新任负责人未能在2027年开始前获任命，《塞浦路斯邮报》报道。

预计安理会本周将举行新一轮无记名投票。然而，拥有否决权的五个常任理事国至今仍未就候选人达成一致。安理会在2016年选举古特雷斯时进行了六轮投票。

候选人和程序

被提及的竞争者包括该报称为热门人选的雷贝卡·格林斯潘，以及阿拉伯联合酋长国高级外交官拉娜·努赛贝。努赛贝因被指其国家在苏丹内战中支持准军事组织“快速支援部队”而面临反对意见。阿联酋否认这一说法。

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候选人通常会用数月时间游说安理会成员国政府的支持，随后参加一系列不公开的非正式摸底投票。在投票中，理事会成员投票表示“鼓励”“不鼓励”或“无意见”。在热门人选出现后，安理会必须通过一项决议，向联合国大会推荐该候选人。这需要15票中至少9票支持，且没有常任理事国行使否决权。

职位空缺时的情景

《联合国宪章》没有规定秘书长职位空缺时的处理程序，而任期结束时尚未任命继任者的情况此前从未发生过。倡导更公开遴选程序的“1 for 8 Billion”运动研究了几种方案：由安理会任命代理负责人，或由联合国大会自行延长任期。同时，这些方案中的每一种都面临程序障碍。

俄罗斯联邦这一侵略国的代表基里尔·洛格维诺夫向塔斯社表示，12月31日后的局势也仍不明朗。据他所说，正在考虑的选项包括暂时延长古特雷斯的任期，或任命另一名官员。联合国前雇员丹尼尔·萨夫兰-洪指出，在没有秘书长的情况下，安理会和联合国大会仍能在一段时间内继续举行会议，但在高级职位任命和预算问题上可能出现限制。

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