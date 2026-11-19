Совет Безопасности ООН после восьми раундов голосования не смог согласовать преемника генерального секретаря Антониу Гутерреша. Его срок полномочий завершается 31 декабря, а в ООН готовят резервные сценарии на случай, если нового руководителя не назначат к началу 2027 года, сообщает Cyprus Mail.

На этой неделе Совет Безопасности, как ожидается, проведет новое тайное голосование. Однако пять его постоянных членов, обладающих правом вето, до сих пор не достигли согласия по кандидатуре. Для избрания Гутерреша в 2016 году Совету Безопасности потребовалось шесть раундов голосования.

Кандидаты и процедура

Среди претендентов упоминаются Ребека Гринспен, которую издание называет фавориткой, и высокопоставленная дипломатка Объединенных Арабских Эмиратов Лана Нуссейбе. Нуссейбе сталкивается с возражениями из-за обвинений в том, что ее страна поддерживала военизированную группировку «Силы быстрого реагирования» в гражданской войне в Судане. ОАЭ это отрицают.

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Кандидаты обычно месяцами лоббируют поддержку правительств государств — членов Совета Безопасности, после чего проходят серию закрытых неофициальных опросов. В них члены совета голосуют «поощрять», «не поощрять» или «без мнения». После появления фаворита Совет Безопасности должен принять резолюцию с рекомендацией кандидата Генеральной Ассамблее ООН. Для этого нужны не менее девяти голосов из 15 и отсутствие вето постоянного члена.

Сценарии в случае вакантной должности

Устав ООН не определяет порядок действий в случае вакантности должности генерального секретаря, а завершение срока полномочий без назначенного преемника еще не происходило. Кампания 1 for 8 Billion, выступающая за более открытый процесс отбора, рассматривала несколько вариантов: назначение Советом Безопасности исполняющего обязанности или самостоятельное продление полномочий Генеральной Ассамблеей. В то же время каждый из этих вариантов имеет процедурные препятствия.

Представитель Российской Федерации — государства-агрессора — Кирилл Логвинов заявил ТАСС, что ситуация после 31 декабря также остается неясной. По его словам, среди вариантов рассматриваются временное продление полномочий Гутерреша или назначение другого должностного лица. Бывший сотрудник ООН Дэниел Сафран-Хон отметил, что без генсека Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея смогут некоторое время продолжать заседания, однако могут возникнуть ограничения в отношении назначений на высокие должности и вопросов бюджета.

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