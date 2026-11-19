Rada Bezpieczeństwa ONZ po ośmiu rundach głosowania nie zdołała uzgodnić następcy sekretarza generalnego António Guterresa. Jego kadencja kończy się 31 grudnia, a ONZ przygotowuje scenariusze awaryjne na wypadek, gdyby nowy szef nie został mianowany przed początkiem 2027 roku, informuje Cyprus Mail.

W tym tygodniu Rada Bezpieczeństwa ma, jak się oczekuje, przeprowadzić kolejne tajne głosowanie. Jednak pięciu jej stałych członków, którzy mają prawo weta, nadal nie osiągnęło porozumienia w sprawie kandydatury. Do wyboru Guterresa w 2016 roku Rada Bezpieczeństwa potrzebowała sześciu rund głosowania.

Kandydaci i procedura

Wśród pretendentów wymieniani są Rebeca Grynspan, którą publikacja nazywa faworytką, oraz Lana Nusseibeh, wysoka rangą dyplomatka Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nusseibeh spotyka się ze sprzeciwem w związku z oskarżeniami, że jej kraj wspierał paramilitarną formację Siły Szybkiego Wsparcia w wojnie domowej w Sudanie. ZEA temu zaprzeczają.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kandydaci zwykle przez miesiące zabiegają o poparcie rządów państw członkowskich Rady Bezpieczeństwa, po czym przechodzą serię zamkniętych nieformalnych sondaży. W ich trakcie członkowie rady głosują: „zachęcać”, „nie zachęcać” lub „bez opinii”. Po wyłonieniu się faworyta Rada Bezpieczeństwa musi przyjąć rezolucję rekomendującą kandydata Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ. Wymaga to co najmniej dziewięciu głosów z 15 oraz braku weta stałego członka.

Scenariusze w przypadku wakatu

Karta Narodów Zjednoczonych nie określa procedury postępowania w przypadku wakatu na stanowisku sekretarza generalnego, a zakończenie kadencji bez wyznaczonego następcy jeszcze się nie zdarzyło. Kampania 1 for 8 Billion, opowiadająca się za bardziej otwartym procesem wyboru, rozważała kilka wariantów: powołanie przez Radę Bezpieczeństwa pełniącego obowiązki lub samodzielne przedłużenie mandatu przez Zgromadzenie Ogólne. Jednocześnie każdy z tych wariantów napotyka przeszkody proceduralne.

Przedstawiciel Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — Kiryłł Łogwinow oświadczył agencji TASS, że sytuacja po 31 grudnia również pozostaje niejasna. Według niego wśród rozważanych wariantów są tymczasowe przedłużenie mandatu Guterresa lub mianowanie innego urzędnika. Były pracownik ONZ Daniel Safran-Hon zauważył, że bez sekretarza generalnego Rada Bezpieczeństwa i Zgromadzenie Ogólne będą mogły przez pewien czas kontynuować posiedzenia, jednak mogą pojawić się ograniczenia dotyczące nominacji na wysokie stanowiska i kwestii budżetowych.

Czytaj nas na