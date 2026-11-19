在中国深圳举行的亚太经合组织峰会上，国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃表示，对人工智能设备及相关技术的旺盛需求正在推高全球消费者价格。她认为，这可能迫使许多国家的中央银行收紧货币政策并提高利率。

据《卫报》报道，格奥尔基耶娃将对AI技术的需求列为全球通胀压力的因素之一，另一个因素是中东战争引发的能源冲击。她估计，这些因素可能使2026年全球通胀率升至4.7%。

主要经济体加息

报道称，在2月开始的战争将全球油价推高至每桶100美元以上后，各国中央银行今年已经提高了借贷成本。欧洲中央银行于6月加息，这是自2023年以来首次；美国联邦储备系统于9月加息；英格兰银行则在本月早些时候加息。

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金融市场预计明年借贷成本将进一步上升，因为尽管存在与冲突相关的不稳定因素，AI的普及仍在支撑经济增长。与此同时，由于原材料供应增加，油价近几周有所下降。

AI作为贸易和增长因素

格奥尔基耶娃还指出，AI技术正在推动一些国家的经济增长强于预期。她表示，AI设备和相关技术产品已占全球商品贸易的十分之一以上，而且这一比例正在迅速上升。

这位IMF负责人强调，各国需要为部署AI做好数字基础设施、劳动力和劳动力市场方面的准备。她还指出，有必要控制对金融稳定和网络安全的风险。

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