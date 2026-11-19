На саммите АТЭС в Шэньчжэне, Китай, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что бурный спрос на оборудование для искусственного интеллекта и связанные технологии повышает потребительские цены в мире. По ее мнению, это может вынудить центральные банки многих стран ужесточать денежно-кредитную политику и повышать процентные ставки.

Как сообщает The Guardian, Георгиева назвала спрос на технологии ИИ одним из факторов глобального инфляционного давления наряду с энергетическим шоком, вызванным войной на Ближнем Востоке. По ее оценке, эти факторы могут повысить мировую инфляцию до 4,7% в 2026 году.

Повышение ставок в ведущих экономиках

В материале отмечается, что центральные банки уже повышали стоимость заимствований в этом году после того, как война, начавшаяся в феврале, подняла мировые цены на нефть выше 100 долларов за баррель. Европейский центральный банк повысил ставки в июне впервые с 2023 года, Федеральная резервная система США — в сентябре, а Банк Англии — ранее в этом месяце.

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Финансовые рынки ожидают дальнейшего роста стоимости заимствований в следующем году, поскольку распространение ИИ поддерживает экономический рост, несмотря на нестабильность, связанную с конфликтом. В то же время цены на нефть в последние недели снизились из-за увеличения предложения сырья.

ИИ как фактор торговли и роста

Георгиева также отметила, что технологии ИИ способствуют более сильному, чем ожидалось, экономическому росту в ряде стран. По ее словам, оборудование для ИИ и связанные технологические товары уже составляют более одной десятой мировой торговли товарами, и эта доля быстро растет.

Глава МВФ подчеркнула, что странам нужны цифровая инфраструктура, работники и рынки труда, подготовленные к внедрению ИИ. Она также обратила внимание на необходимость контроля рисков для финансовой стабильности и кибербезопасности.

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