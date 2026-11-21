В США более 3500 новобранцев Иммиграционной и таможенной службы (ICE), имевших опыт работы в правоохранительных органах, получили разрешение пройти подготовку онлайн вместо месячного очного курса. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на предварительный отчет инспектора Министерства внутренней безопасности США, который получила The New York Times.

Согласно проекту отчета, подавляющее большинство участников завершили дистанционное обучение в течение десяти дней, а более 10% — за один день или меньше. В документе отмечается, что некоторые слушатели просто переходили между учебными модулями, не усваивая содержание.

Сокращенная программа подготовки

Очная программа включала обучение деэскалации конфликтов, обращению с оружием и правилам применения силы. Один из должностных лиц подразделения ICE по контролю и выдворению, как указано в отчете, считал виртуальное обучение неэффективным для многих новобранцев и предпочел бы очную подготовку даже для кандидатов с опытом работы в правоохранительных органах.

С ноября 2025 года продолжительность подготовки новобранцев без опыта работы в правоохранительных органах сократили примерно с 543 до 300 часов. В целом в период между летом 2025 года и 2026 годом почти 6000 сотрудников прошли существенно сокращенную модель обучения, говорится в документе.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Изменения в тестировании и реакция ведомства

Авторы проекта отчета также раскритиковали правила сдачи тестов. Ранее новобранцы имели две попытки, чтобы успешно сдать тест, однако при руководстве бывшей главы Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм ICE разрешила неограниченное количество попыток. Один из новобранцев проходил тест более 30 раз.

В проекте отчета один неназванный инструктор назвал изменения в системе подготовки катастрофическим провалом. Должностные лица Министерства внутренней безопасности, согласно документу, не объяснили причин сокращения обучения.

В комментарии The New York Times представитель Министерства внутренней безопасности заявил, что нынешний глава ведомства Марквейн Маллин обеспечил сотрудникам дополнительную подготовку. В ICE подчеркнули, что значительная часть принятых во время кампании по набору кадров сотрудников уже имеет опыт работы в правоохранительных органах и окончила полицейскую академию. Офис инспектора министерства раскритиковал преждевременное обнародование черновика отчета до завершения ведомством официального рассмотрения документа.

Читай нас в