W USA ponad 3500 rekrutów Urzędu Imigracyjnego i Celnego (ICE), którzy mieli doświadczenie w organach ścigania, otrzymało zgodę na odbycie szkolenia online zamiast miesięcznego kursu stacjonarnego. Poinformował o tym The Independent, powołując się na wstępny raport inspektora generalnego Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA, do którego dotarł The New York Times.

Zgodnie z projektem raportu zdecydowana większość uczestników ukończyła zdalne szkolenie w ciągu dziesięciu dni, a ponad 10% — w ciągu jednego dnia lub krócej. W dokumencie wskazano, że niektórzy słuchacze jedynie przechodzili między modułami szkoleniowymi, nie przyswajając ich treści.

Skrócony program szkolenia

Program stacjonarny obejmował szkolenie z deeskalacji konfliktów, obchodzenia się z bronią oraz zasad użycia siły. Jeden z urzędników pionu ICE ds. egzekwowania prawa i wydaleń, jak wskazano w raporcie, uważał szkolenie wirtualne za nieskuteczne dla wielu rekrutów i preferowałby szkolenie stacjonarne nawet dla kandydatów z doświadczeniem w organach ścigania.

Od listopada 2025 roku czas szkolenia rekrutów bez doświadczenia w organach ścigania skrócono z około 543 do 300 godzin. Łącznie między latem 2025 roku a rokiem 2026 niemal 6000 pracowników przeszło znacznie skrócony model szkolenia — wynika z dokumentu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zmiany w testowaniu i reakcja resortu

Autorzy projektu raportu skrytykowali również zasady zdawania testów. Wcześniej rekruci mieli dwie próby, aby pomyślnie zdać test, jednak pod kierownictwem byłej szefowej Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Kristi Noem ICE zezwoliło na nieograniczoną liczbę prób. Jeden z rekrutów podchodził do testu ponad 30 razy.

W projekcie raportu jeden anonimowy instruktor nazwał zmiany w systemie szkolenia katastrofalną porażką. Urzędnicy Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, według dokumentu, nie wyjaśnili przyczyn skrócenia szkolenia.

W komentarzu dla The New York Times przedstawiciel Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego oświadczył, że obecny szef resortu Markwayne Mullin zapewnił pracownikom dodatkowe szkolenie. ICE podkreśliło, że znaczna część pracowników przyjętych podczas kampanii rekrutacyjnej ma już doświadczenie w organach ścigania i ukończyła akademię policyjną. Biuro inspektora generalnego resortu skrytykowało przedwczesne ujawnienie projektu raportu przed zakończeniem przez resort oficjalnego przeglądu dokumentu.

Czytaj nas na