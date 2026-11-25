Przychody internetowego sprzedawcy szybkiej mody Shein w Europie w trzecim kwartale spadły o 27,6%, do 2,98 mld dolarów. Poinformował o tym 25 listopada Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Opłata za przesyłki zamawiane online

Według Reutersa na tempo wzrostu na największym dla Shein rynku wpłynęły nowe opłaty za import towarów e-commerce. Unia Europejska od 1 lipca wprowadziła opłatę w wysokości 3 euro za przesyłki zamawiane online.

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Spadek europejskich przychodów nastąpił po wprowadzeniu tej opłaty. Reuters wiąże spadek sprzedaży z nowymi opłatami za importowane przesyłki zamawiane online.

Łączne przychody

W ciągu trzech miesięcy zakończonych we wrześniu łączne przychody Shein wyniosły 10,27 mld dolarów. To prawie o 6% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

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