Przychody Shein w Europie spadły o 27,6% — Channel NewsAsia
Przychody internetowego sprzedawcy szybkiej mody Shein w Europie w trzecim kwartale spadły o 27,6%, do 2,98 mld dolarów. Poinformował o tym 25 listopada Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.
Opłata za przesyłki zamawiane online
Według Reutersa na tempo wzrostu na największym dla Shein rynku wpłynęły nowe opłaty za import towarów e-commerce. Unia Europejska od 1 lipca wprowadziła opłatę w wysokości 3 euro za przesyłki zamawiane online.
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Spadek europejskich przychodów nastąpił po wprowadzeniu tej opłaty. Reuters wiąże spadek sprzedaży z nowymi opłatami za importowane przesyłki zamawiane online.
Łączne przychody
W ciągu trzech miesięcy zakończonych we wrześniu łączne przychody Shein wyniosły 10,27 mld dolarów. To prawie o 6% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.