W Kalifornii prognozowano znaczne podtopienia wybrzeża z powodu połączenia wyjątkowo wysokich pływów, warunków pogodowych związanych z El Niño oraz nienaturalnie ciepłej wody w oceanie. W niektórych rejonach poziom zalania mógł sięgnąć 0,8 metra, podaje Live Science.

Ryzyko dla rejonu San Francisco

Szczególnie trudnej sytuacji oczekiwano w rejonie zatoki San Francisco. Do możliwych podtopień przygotowywały się Międzynarodowy Port Lotniczy San Francisco oraz inne nisko położone części miasta. Wzdłuż wybrzeża San Francisco ostrzegano również przed niebezpiecznymi falami przyboju o wysokości od 6 do 9 metrów.

W Południowej Kalifornii amerykańska Narodowa Służba Pogodowa ostrzegła społeczności nadbrzeżne przed potencjalnie rekordowymi tak zwanymi królewskimi pływami oraz falami do 4,6 metra. Kilka miast na środkowym wybrzeżu stanu zamknęło plaże z powodu ryzyka nagłych fal, które mogą zmyć ludzi do morza. Lokalne władze wezwały również mieszkańców do ograniczenia niekoniecznych podróży w okresie Święta Dziękczynienia.

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Dlaczego pływy się nasiliły

Królewskimi nazywa się wyjątkowo wysokie pływy, które występują co roku wskutek czynników sezonowych oraz wzajemnego położenia Ziemi, Słońca i Księżyca. Tym razem ryzyko nasiliło El Niño: wzdłuż kalifornijskiego wybrzeża przemieszczała się duża fala Kelvina. Ciepła woda oceaniczna rozszerza się, podnosząc poziom wody i zwiększając ryzyko silnego przyboju.

Według AFP pływy w tym okresie mogły być najwyższe od stycznia 1983 roku, kiedy również zbiegły się ze sztormami związanymi z El Niño. Badacz Instytutu Oceanografii Scrippsa Reinhard Flick ostrzegł, że ryzyko może wzrosnąć w grudniu i styczniu, jeśli wysokie fale jednocześnie zbiegną się z opadami.

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