由于异常高的潮汐、与厄尔尼诺现象相关的天气条件以及海洋水温异常偏高共同作用，加州预测将出现严重的沿海洪涝。据Live Science报道，部分地区的淹水深度可能达到0.8米。

旧金山地区面临的风险

旧金山湾区预计将面临尤其严峻的情况。旧金山国际机场和该市其他低洼地区正为可能发生的洪涝做准备。旧金山沿岸还发布了警告，称可能出现高达6至9米的危险拍岸浪。

在南加州，美国国家气象局警告沿海社区，可能出现创纪录的所谓“大潮”和高达4.6米的海浪。该州中部海岸的数个城市因突发海浪可能将人卷入大海的风险而关闭了海滩。地方当局还呼吁居民在感恩节期间减少非必要出行。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

潮汐为何增强

“大潮”是指因季节性因素以及地球、太阳和月球的相对位置而每年出现的异常高的潮汐。这一次，厄尔尼诺现象加剧了风险：一股巨大的开尔文波正沿加州海岸移动。温暖的海水会膨胀，抬高水位并增加强烈拍岸浪的风险。

据法新社报道，这一时期的潮汐可能成为自1983年1月以来最高的一次，当时潮汐也与厄尔尼诺相关风暴同时出现。斯克里普斯海洋研究所研究员莱因哈德·弗利克警告称，如果高浪同时伴随降水，风险可能会在12月和1月上升。

关注我们在