В Калифорнии прогнозировали значительные прибрежные подтопления из-за сочетания чрезвычайно высоких приливов, погодных условий, связанных с Эль-Ниньо, и аномально теплой воды в океане. В отдельных районах уровень затопления мог достичь 0,8 метра, сообщает Live Science.

Риски для района Сан-Франциско

Особенно сложная ситуация ожидалась в районе залива Сан-Франциско. К возможным подтоплениям готовились Международный аэропорт Сан-Франциско и другие низменные части города. Вдоль побережья Сан-Франциско также предупреждали об опасных волнах прибоя высотой от 6 до 9 метров.

В Южной Калифорнии Национальная метеорологическая служба США предупредила прибрежные сообщества о потенциально рекордных так называемых королевских приливах и волнах до 4,6 метра. Несколько городов на центральном побережье штата закрыли пляжи из-за риска внезапных волн, которые могут смыть людей в море. Местные власти также призвали жителей ограничить необязательные поездки в период Дня благодарения.

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Почему усилились приливы

Королевскими называют исключительно высокие приливы, которые ежегодно возникают из-за сезонных факторов и взаимного расположения Земли, Солнца и Луны. На этот раз риск усилил Эль-Ниньо: вдоль калифорнийского побережья двигалась большая волна Кельвина. Теплая океанская вода расширяется, повышая уровень воды и риск сильного прибоя.

По данным AFP, приливы в этот период могли стать самыми высокими с января 1983 года, когда они также совпали со штормами, связанными с Эль-Ниньо. Исследователь Института океанографии Скриппса Райнхард Флик предупредил, что риски могут возрасти в декабре и январе, если высокие волны одновременно будут совпадать с осадками.

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