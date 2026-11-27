Jak podaje ScienceAlert, badanie z 2025 roku z udziałem 9 milionów osób z USA i Korei Południowej wykazało, że 99% zdarzeń sercowo-naczyniowych poprzedzał co najmniej jeden z czterech czynników ryzyka. Były to wyższe niż optymalne ciśnienie tętnicze, poziom cholesterolu lub glukozy we krwi, a także palenie tytoniu.

Najczęściej przed zawałami serca, udarami i przypadkami niewydolności serca odnotowywano wyższe niż optymalne ciśnienie tętnicze: występowało ono w 93% takich przypadków. Badanie czynników poprzedzających zdarzenia sercowo-naczyniowe opublikowano w Journal of the American College of Cardiology.

Kontrola ciśnienia tętniczego

Odrębna metaanaliza 51 badań klinicznych z udziałem ponad 350 tysięcy osób wykazała, że obniżenie skurczowego ciśnienia tętniczego o każde 5 mm Hg wiązało się z około 12-procentowym zmniejszeniem ryzyka udaru, choroby niedokrwiennej serca lub niewydolności serca w pierwszym roku leczenia.

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Zależność ta była podobna dla pięciu głównych klas leków na nadciśnienie: inhibitorów ACE, blokerów receptora angiotensyny II, beta-blokerów, blokerów kanału wapniowego i diuretyków. Autorzy metaanalizy zauważyli, że korzyści sercowo-naczyniowe terapii przeciwnadciśnieniowej pojawiają się wcześnie i utrzymują się z czasem.

Inne podejścia profilaktyczne

W materiale przytoczono również wyniki randomizowanego badania w Australii z udziałem niemal 10 tysięcy osób starszych. W ciągu około sześciu lat uczestnicy przyjmujący statyny doświadczali zdarzeń sercowo-naczyniowych o 30% rzadziej.

Duże randomizowane badania również wiążą leki z klasy agonistów GLP-1, w tym semaglutyd, ze zmniejszeniem liczby poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. W analizie danych z jednego badania pacjenci z cukrzycą typu 2 i niewydolnością serca w wywiadzie, którzy przyjmowali codziennie semaglutyd, o 22% rzadziej wymagali hospitalizacji lub pilnej pomocy z powodu niewydolności serca albo umierali z przyczyn sercowo-naczyniowych niż grupa placebo. U uczestników bez niewydolności serca w wywiadzie nie odnotowano takiego efektu.

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