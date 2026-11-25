Выручка онлайн-ритейлера быстрой моды Shein в Европе в третьем квартале сократилась на 27,6%, до 2,98 млрд долларов. Об этом 25 ноября сообщил Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Сбор за онлайн-посылки

По данным Reuters, на темпы роста на крупнейшем для Shein рынке повлияли новые сборы на импорт товаров электронной коммерции. Европейский Союз с 1 июля ввел сбор в размере 3 евро за посылки, заказанные онлайн.

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Снижение европейской выручки произошло после введения этого сбора. Reuters связывает падение продаж с новыми платежами за импортные онлайн-отправления.

Общая выручка

За три месяца, завершившиеся в сентябре, общая выручка Shein составила 10,27 млрд долларов. Это почти на 6% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года.

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