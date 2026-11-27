Cena ropy Brent 27 listopada spadła o 2,3% — do 94,15 USD za baryłkę. Europejskie ceny gazu ziemnego obniżyły się o 3,3%, do 84,69 euro za megawatogodzinę. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency.

Według stanu na godzinę 17:15 GMT tygodniowy wzrost cen Brent zmniejszył się do mniej niż 2%. Jednocześnie międzynarodowy referencyjny gatunek ropy wciąż mógł zakończyć tydzień pierwszym wzrostem w listopadzie. Amerykańska ropa West Texas Intermediate była notowana poniżej 83 USD za baryłkę.

Zapasy gazu i pogoda

Europejski gaz potaniał w ciągu tygodnia o ponad 3%. Uczestnicy rynku oceniali możliwość wznowienia dostaw gazu z Norwegii po zakłóceniach i pracach konserwacyjnych. Jednocześnie chłodniejsza pogoda może zwiększyć zapotrzebowanie na paliwo do ogrzewania.

Poziom napełnienia magazynów gazu w UE pozostawał poniżej 68% pojemności, podczas gdy pięcioletnia średnia sezonowa wynosi 86%.

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Ryzyka dla dostaw przed posiedzeniem OPEC+

Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej oświadczyło, że 26 listopada pocisk wystrzelony z powietrza trafił w rafinerię ropy naftowej w Dżizanie. Według resortu jeden pracownik zginął, kilka osób zostało rannych, a część operacji w zakładzie tymczasowo wstrzymano.

Ataki na tankowce w pobliżu Cieśniny Ormuz również zwiększyły obawy dotyczące tempa odbudowy eksportu ropy z krajów Zatoki Perskiej. Międzynarodowa Agencja Energetyczna w listopadowym raporcie wskazała, że światowa podaż ropy w październiku po raz pierwszy od początku wojny z Iranem przewyższyła popyt. Agencja powiązała to z tym, że eksport ropy z krajów Zatoki Perskiej odbudowywał się szybciej niż konsumpcja.

W październiku eksport ropy z krajów Zatoki Perskiej, z wyłączeniem Omanu, osiągnął 18,4 mln baryłek dziennie, czyli o 26% mniej niż przed wojną. Ministrowie OPEC+ mają odbyć spotkanie w niedzielę: sojusz planuje wykorzystać ocenę maksymalnych trwałych zdolności produkcyjnych państw członkowskich jako punkt odniesienia do ustalenia bazowych poziomów wydobycia na 2027 rok.

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